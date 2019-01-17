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''Вот так дупка'': украинская спортсменка восхитила сеть откровенным фото

3.9тЧитать материал на украинском

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко опубликовала в сети фото с соревнований. На снимке спортсменка одета в короткую майку и шорты.

Фанатам пришлось по душе фото девушки. Болельщики не скупились на комплименты украинской спортсменке. "Шикарно", "Красивое тело", "Ошеломляющая", "На фото мы видим восьмое чудо света", "Вот так дупка", - восхитились подписчики снимком легкоатлетки.

🦔

Публикация от Yuliia Levchenko (@levchenkou)

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Знаменитая украинская чемпионка Юлия Левченко тяжело отреагировала на ситуацию на Азове. Прыгунья поддержала соотечественников в связи с нападением кораблей Российской Федерации на наших моряков.

Снимки украинки произвели настоящий фурор на одном из популярнейших российских сайтов. Красота нашей соотечественницы не оставила никого равнодушным.

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко

Юлия Левченко

instagram.com/levchenkou

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская спортсменка Юлия Левченко вошла в список самых красивых легкоатлеток на чемпионате Европы по летним видам спорта. 20-летняя киевлянка на континентальном первенстве выступила в прыжках в высоту.

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Персона
Юлия Левченко
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