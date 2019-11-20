"Вот это грудь": украинская чемпионка устроила откровенную провокацию в Instagram

Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала свою многочисленную армию поклонников очередным горячим фото.
У себя в Instagram 24-летняя уроженка Хмельниччины выложила провокационный снимок, где главный акцент сделан на ее внушительном бюсте.
Подписчики спортсменки не смогли сдержаться, завалив девушку в комментариях восторженными комментариями.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей замечательной соотечественницей.
Марина Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Instagram Марины Бех-Романчук
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Марина заняла второе место на этапе знаменитой "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе, Катар.
До этого Бех-Романчук в начале октября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.
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