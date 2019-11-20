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20 ноября • обновлено в 20:54
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"Вот это грудь": украинская чемпионка устроила откровенную провокацию в Instagram

2.9т
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Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала свою многочисленную армию поклонников очередным горячим фото.

У себя в Instagram 24-летняя уроженка Хмельниччины выложила провокационный снимок, где главный акцент сделан на ее внушительном бюсте.

Подписчики спортсменки не смогли сдержаться, завалив девушку в комментариях восторженными комментариями.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей замечательной соотечественницей.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марины Бех-Романчук

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Раздетая украинская чемпионка поразила сеть горячим видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Марина заняла второе место на этапе знаменитой "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе, Катар.

До этого Бех-Романчук в начале октября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Марина Бех-Романчук
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