"Вот это грудь": украинская чемпионка устроила откровенную провокацию в Instagram

Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала свою многочисленную армию поклонников очередным горячим фото.

У себя в Instagram 24-летняя уроженка Хмельниччины выложила провокационный снимок, где главный акцент сделан на ее внушительном бюсте.

Подписчики спортсменки не смогли сдержаться, завалив девушку в комментариях восторженными комментариями.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей замечательной соотечественницей.

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марины Бех-Романчук

Новости Раздетая украинская чемпионка поразила сеть горячим видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Марина заняла второе место на этапе знаменитой "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе, Катар.

До этого Бех-Романчук в начале октября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

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