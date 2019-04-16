Восхитительная сестра Ломаченко похвасталась чувственной фотосессией

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко после победы над Энтони Кроллой еще больше обратил на себя внимание любителей бокса со всего мира.

Не обошла слава стороной и родственников украинца - внешность сестры Василия, Анастасии, вызвала настоящий фурор в интернете.

Девушка восхитила своих подписчиков в социальных сетях, выложив снимки своей чувственной фотосессии.

Анастасия Ломаченко Facebook

Анастасия Ломаченко Facebook

Анастасия Ломаченко Facebook

Анастасия Ломаченко Facebook

Анастасия Ломаченко Facebook

Анастасия Ломаченко Facebook

Девушка закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств им. Утесова и является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике. В в 2005-м завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Греции и "бронзу" в Голландии в 2007-м.

Отметим, что ранее Анастасия встречалась с другим известным украинским боксером Денисом Беринчиком, но до свадьбы дело так и не дошло.

Сам Беринчик уже 20 апреля проведет свой очередной бой. Поединок против японца Аракавы состоится в киевском Дворце спорта.

Денис Беринчик и Анастасия Ломаченко Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя некоторое время после боя появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

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