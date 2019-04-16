Восхитительная сестра Ломаченко похвасталась чувственной фотосессией

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко после победы над Энтони Кроллой еще больше обратил на себя внимание любителей бокса со всего мира.
Не обошла слава стороной и родственников украинца - внешность сестры Василия, Анастасии, вызвала настоящий фурор в интернете.
Девушка восхитила своих подписчиков в социальных сетях, выложив снимки своей чувственной фотосессии.
Анастасия Ломаченко
Анастасия Ломаченко
Анастасия Ломаченко
Анастасия Ломаченко
Анастасия Ломаченко
Анастасия Ломаченко
Девушка закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств им. Утесова и является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике. В в 2005-м завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Греции и "бронзу" в Голландии в 2007-м.
Отметим, что ранее Анастасия встречалась с другим известным украинским боксером Денисом Беринчиком, но до свадьбы дело так и не дошло.
Сам Беринчик уже 20 апреля проведет свой очередной бой. Поединок против японца Аракавы состоится в киевском Дворце спорта.
Денис Беринчик и Анастасия Ломаченко
Как сообщал OBOZREVATEL, спустя некоторое время после боя появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.
Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.
Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.
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