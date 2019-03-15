Ворвались в номер и направили пистолет: Свитолина угодила в шокирующий инцидент в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина устроила настоящий переполох среди своих фанатов.

В социальной сети Twitter наша соотечественница опубликовала шокирующее сообщение, которое оставила без объяснений. "Наши лица, когда четверо полицейских врываются в наш гостиничный номер, наводят на нас оружие и кричат: "Руки вверх!" – написала Свитолина, добавив к записи хэштег "день отдыха".

Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream “Hands up” 😱 #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 15 марта 2019 г.

Поклонники Элины с ужасом отреагировали на этот твит спортсменки. "О, Боже! Что случилось?!", "Надеюсь, вы шутите. Потому что как вас могли перепутать с другими людьми?", "Держись!", "Это дичь! Наверняка большой шок для вас", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Отметим, что бойфренд Свитолиной француз Гаэль Монфис не вышел на четвертьфинальный матч супертурнира в Индиан-Уэлсе, сославшись на травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэлсе.

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