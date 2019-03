Ворвались в номер и направили пистолет: Свитолина угодила в шокирующий инцидент в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина устроила настоящий переполох среди своих фанатов.

В социальной сети Twitter наша соотечественница опубликовала шокирующее сообщение, которое оставила без объяснений. "Наши лица, когда четверо полицейских врываются в наш гостиничный номер, наводят на нас оружие и кричат: "Руки вверх!" – написала Свитолина, добавив к записи хэштег "день отдыха".

Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream “Hands up” 😱 #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK