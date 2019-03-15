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Ворвались в номер и направили пистолет: Свитолина угодила в шокирующий инцидент в США

7.1тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина устроила настоящий переполох среди своих фанатов.

В социальной сети Twitter наша соотечественница опубликовала шокирующее сообщение, которое оставила без объяснений. "Наши лица, когда четверо полицейских врываются в наш гостиничный номер, наводят на нас оружие и кричат: "Руки вверх!" – написала Свитолина, добавив к записи хэштег "день отдыха".

Поклонники Элины с ужасом отреагировали на этот твит спортсменки. "О, Боже! Что случилось?!", "Надеюсь, вы шутите. Потому что как вас могли перепутать с другими людьми?", "Держись!", "Это дичь! Наверняка большой шок для вас", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

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Отметим, что бойфренд Свитолиной француз Гаэль Монфис не вышел на четвертьфинальный матч супертурнира в Индиан-Уэлсе, сославшись на травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэлсе.

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Персона
Элина Свитолина
Место
США
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Moriarty Carla
Moriarty Carla
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити ====>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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вованов вован
вованов вован
В народе и в медицине это называется -защемление мужского члена в женском влагалище от внезапного стресса у женщины во время полового акта. Врачи рекомендуют после этого партнеру резко вставить палец в анал партнерши и у неё ослабнут судороги, можно вынуть и бежать.
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van Dijk Max
van Dijk Max
полицейский обрасшаясь к хахлушке внятно произнес по русски -лежи бандера
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