Внучка Лобановского похвасталась откровенными фото из ванной

19-летняя внучка Валерия Лобановского Ксения похвасталась очередными снимками со своего отдыха. У себя в Instagram молодая девушка выложила кадры из ванной комнаты, где она сидит в соблазнительном купальнике.

Внучка Лобановского, Ксения Instagram

Внучка Лобановского, Ксения Instagram

Внучка Лобановского, Ксения Instagram

Внучка Лобановского, Ксения Instagram

Внучка Лобановского, Ксения Instagram

Внучка Лобановского, Ксения Instagram

Внучка Лобановского, Ксения Instagram

Внучка Лобановского, Ксения Instagram

OBOZREVATEL для сравнения предлагает своим читателям посмотреть, как выглядела Ксения несколько лет назад.

Ксения в 2011 году - вторая справа Instagram

Напомним, то ранее внучка легендарного украинского тренера вызвала скандал в интернете своей "обнаженкой". Фанаты не оценили откровенные кадры Ксении, считая, что такие снимки недопустимы для наследницы великого Лобановского.