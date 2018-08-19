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Внучка Лобановского похвасталась откровенными фото из ванной

10.1тЧитать новость на украинском

19-летняя внучка Валерия Лобановского Ксения похвасталась очередными снимками со своего отдыха. У себя в Instagram молодая девушка выложила кадры из ванной комнаты, где она сидит в соблазнительном купальнике.

Новости
Популярная фитнес-модель выложила в интернет обнаженные селфи

Внучка Лобановского, Ксения

Instagram

Внучка Лобановского, Ксения

Instagram

Внучка Лобановского, Ксения

Instagram

Внучка Лобановского, Ксения

Instagram

Внучка Лобановского, Ксения

Instagram

Внучка Лобановского, Ксения

Instagram

Внучка Лобановского, Ксения

Instagram

Внучка Лобановского, Ксения

Instagram

OBOZREVATEL для сравнения предлагает своим читателям посмотреть, как выглядела Ксения несколько лет назад.

Ксения в 2011 году - вторая справа

Instagram

Напомним, то ранее внучка легендарного украинского тренера вызвала скандал в интернете своей "обнаженкой". Фанаты не оценили откровенные кадры Ксении, считая, что такие снимки недопустимы для наследницы великого Лобановского.

Персона
Валерий Лобановский
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