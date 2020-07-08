Наталия Гарсия Тимофеева – пятикратная чемпионка Испании по художественной гимнастике, поразила свою 100-тысячную армию подписчиков откровенным снимком на пляже.

В кадре испанка сфотографировалась топлес на фоне моря.

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Внучка чемпионки СССР снялась топлес на пляже Instagram Наталии Гарсии Тимофеевой

Стоит отметить, что у Наталии русские корни. Вторая фамилия Наталии — Тимофеева. Её бабушка Наталья была чемпионкой СССР по гимнастике.

Девушка пришла в спорт в возрасте 6 лет. Её мама Лейла также была гимнасткой и не хотела, чтобы дочь пошла по её стопам, потому что знала, насколько это тяжело. Однако отговорить дочку не смогла.

В свободное от спорта время красотка ведет страницу в Instagram и подрабатывает моделью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская каратистка Анжелика Терлюга приняла участие в соблазнительной пляжной фотосессии, порадовав поклонников снимками в купальнике.