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/Раздевалка

Вице-чемпионка России случайно выложила голое фото из раздевалки

2.2тЧитать материал на украинском

Вице-чемпионка России по фитнес-бикини в категории до 163 см Любовь Дрескова угодила в пикантную ситуацию.

Мастер-спорта по пауэрлифтингу решила порадовать своего бойфренда результатами тренировки и сфотографировалась в раздевалке полностью обнаженной. Однако вместо личного сообщения, случайно разместила снимок в Instagram.

Несмотря на то, что спортсменка почти сразу поняла свою ошибку и удалила кадр, он разошелся по частным коллекциям поклонников.

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

Любовь Дрескова

Любовь Дрескова

Instagram

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Известная фитнес-чемпионка "случайно" выложила голое видео в Instagram

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Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
Место
Россия
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