Вице-чемпионка России случайно выложила голое фото из раздевалки

Вице-чемпионка России по фитнес-бикини в категории до 163 см Любовь Дрескова угодила в пикантную ситуацию.

Мастер-спорта по пауэрлифтингу решила порадовать своего бойфренда результатами тренировки и сфотографировалась в раздевалке полностью обнаженной. Однако вместо личного сообщения, случайно разместила снимок в Instagram.

Несмотря на то, что спортсменка почти сразу поняла свою ошибку и удалила кадр, он разошелся по частным коллекциям поклонников.

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

Любовь Дрескова Instagram

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