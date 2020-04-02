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3 апреля • обновлено в 01:34
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Вице-чемпионка Европы по фитнес-бикини Соколова порадовала откровенными фото

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Вице-чемпионка Европы по фитнес-бикини россиянка Мария Соколова работает Insta-блогером, фитнес-тренером и бикини-моделью, а ее откровенные снимки приковывают внимание многочисленных пользователей.

В 2012 году девушка завела профиль в Instagram, начав делиться с подписчиками программой тренировок и показывать им свои результаты. В 2015 году она пошла в Национальный университет фитнеса, где усовершенствовала свои навыки и углубила знания в этой сфере, что позволило ей начать активную тренерскую деятельность.

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

В 2017 году Соколова впервые решилась на участие в соревнованиях по фитнесу, а уже в 2018-м взяла "серебро" на чемпионате Европы.

Сейчас 24-летняя девушка продолжает заниматься любимым делом и наращивать популярность в Instagram – на ее страницу уже подписались 377 тысяч человек. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно насладиться ее снимками в социальной сети.

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Мария Соколова

Мария Соколова

@marrymemariya

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая бразильская фитнес-модель Вивиан Винклер Лоуренсо поразила фантастической фигурой.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Россия Москва
Теги
модель Фитнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Julius Evola
Julius Evola
Хорошо, когда обоз преклоняется перед русскими красавицами
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