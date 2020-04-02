Вице-чемпионка Европы по фитнес-бикини Соколова порадовала откровенными фото

Вице-чемпионка Европы по фитнес-бикини россиянка Мария Соколова работает Insta-блогером, фитнес-тренером и бикини-моделью, а ее откровенные снимки приковывают внимание многочисленных пользователей.

В 2012 году девушка завела профиль в Instagram, начав делиться с подписчиками программой тренировок и показывать им свои результаты. В 2015 году она пошла в Национальный университет фитнеса, где усовершенствовала свои навыки и углубила знания в этой сфере, что позволило ей начать активную тренерскую деятельность.

Мария Соколова @marrymemariya

В 2017 году Соколова впервые решилась на участие в соревнованиях по фитнесу, а уже в 2018-м взяла "серебро" на чемпионате Европы.

Сейчас 24-летняя девушка продолжает заниматься любимым делом и наращивать популярность в Instagram – на ее страницу уже подписались 377 тысяч человек. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно насладиться ее снимками в социальной сети.

Мария Соколова @marrymemariya

Мария Соколова @marrymemariya

Мария Соколова @marrymemariya

Мария Соколова @marrymemariya

Мария Соколова @marrymemariya

Мария Соколова @marrymemariya

Мария Соколова @marrymemariya

Мария Соколова @marrymemariya

Мария Соколова @marrymemariya

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