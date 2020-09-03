Морозюк – правительству Украины: есть вирус куда страшнее "короны"

Бывшая супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина заявила, что мужчины, активно намекающие девушкам в сети на интим, больны "массовым поражением мозга", который "куда страшнее коронавируса" и попросила правительство Украины обратить на ее пост пристальное внимание.

У себя в Instagram она поинтересовалась у "парней", как называется болезнь, когда они без каких-либо предыдущих отношений просят скинуть "спешиал фото" (обнаженное — прим. ред.).

"Я ж не прошу тебя скинуть фото баланса на карте, чтобы как бы тоже понимать с кем имею дело", – отметила Ирина Морозюк.

Ирину Морозюк достали некоторые парни Instagram Ирины Морозюк

Морозюк подчеркнула, что ее также не устраивают "подкаты" типа "ммм..секс", "какая ты секси", "я б тебя тратата".

"Добрый день уважаемый. Зеркало у меня есть и зрение хорошее.. спасибо, иди на х.." — написала экс-супруга футболиста.

Девушка добавила, что терпеть не может намеков на интим, которые оправдываются словами о том, что все "взрослые люди".

В этом случае Морозюк рекомендует говорить и сердечно-сосудистых заболеваниях, поскольку это тема "тоже не детская".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Ирина заинтриговала своих подписчиков откровенной фотосессией

В одном из отелей турецкого Кемера 30-летняя красотка снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрывшись белоснежным халатом.