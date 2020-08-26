Видео жены Роналду в откровенном бикини собрало 5 млн просмотров за 6 часов

Видео жены нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджины Родригес за шесть часов собрало почти 6 млн просмотров в Instagram.

В ролике снятом на Сардинии девушка плавает и ныряет в белом соблазнительном бикине, демонстрируя подписчикам идеальную фигуру.

Напомним, что Криш познакомился с испанкой в магазине Gucci в 2016 году. Там она работала продавцом-консультантом. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает своих трех детей от суррогатных матерей.

21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес вышла развешивать белье в одних трусах, показав поклонникам идеальные ягодицы, а недавно красотка снялась в прозрачном белье и произвела фурор в Instagram.

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