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Видео украинской чемпионки топлес вызвало беспокойство в сети

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,0 т.
Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко снялась топлес.

Откровенное видео популярной украинской фитнес-модели Евгении Мосиенко вызвало озабоченность у ее поклонников.

25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, снялась в авто топлес, закрыв интимные части груди ремнями безопасности.

В комментария юзеры отметили, что это может привести к разрыву грудных имплантов.

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко Instagram Евгении Мосиенко

Евгения Мосиенко на одном из турниров

Евгения Мосиенко на одном из турниров Instagram Евгении Мосиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее днепрянка выложила у себя видео, на котором она отжимается на кулаках. Пикантности ролику добавляет тот факт, что девушка делает упражнение практически голой.

Евгения Мосиенко
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