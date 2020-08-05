Видео украинской чемпионки топлес вызвало беспокойство в сети

Откровенное видео популярной украинской фитнес-модели Евгении Мосиенко вызвало озабоченность у ее поклонников.

25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, снялась в авто топлес, закрыв интимные части груди ремнями безопасности.

В комментария юзеры отметили, что это может привести к разрыву грудных имплантов.

Евгения Мосиенко Instagram Евгении Мосиенко

Евгения Мосиенко на одном из турниров Instagram Евгении Мосиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее днепрянка выложила у себя видео, на котором она отжимается на кулаках. Пикантности ролику добавляет тот факт, что девушка делает упражнение практически голой.