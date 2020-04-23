Пока весь мир находится на карантине в связи с пандемией коронавируса, многие профессиональные спортсмены пытаются заниматься в домашних условиях, но не всем это удается.

В Facebook набирает популярность видео, в котором собраны все фейлы, падения и травмы атлетов, тренирующихся на самоизоляции.

"Когда откроются спортзалы? А то травмопункты уже перегружены", - подписала ролик автор.

За несколько дней клип собрал более 1 млн просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная бразильская фитнес-модель Патрисия Ченел решила своеобразно развеяться на карантине.

Фитоняшка, обладающая впечатляющими формами, сняла себя полностью обнаженной. Патрисия сфотографировалась голой в ванной, на кухне и в спальне, выложив все в Instagram.

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