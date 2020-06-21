Ведущая "Профутбола" показала себя в купальнике

Максим Богданов Раздевалка 21:49, 21.06.2020

Украинская ведущая программы "Профутбол" на канале 2+2 Александра Лобода вспомнила свой прошлогодний отдых у моря, выложив в Instagram снимок в купальнике.

"Сегодня увидела пролетающий самолет Wizz Air. Подумала о море. Вспомнила утреннюю статистику по COVID-19 и про эфиры "Профутбола", у которых не будет перерыва. Забыла о море", – подписала снимок журналистка.

Девушка добавила, что несмотря на открытие границ в некоторые курортные страны, она пока остается дома.

Instagram Александры Лободы
Instagram Александры Лободы
Instagram Александры Лободы
Instagram Александры Лободы
Instagram Александры Лободы
Instagram Александры Лободы
Instagram Александры Лободы
Instagram Александры Лободы
Instagram Александры Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода похвасталась новой фотосессией, которую сделала ей одногруппница Алина Канюка.

Ранее Александра призналась, что одна из болельщиц предлагала ей лесбийский секс.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Солнечное затмение 21 июня: чем и для кого опасно "кольцо огня"

Тищенко приехал на место взрыва в жилом доме в Киеве с лимонами. Фото

Тищенко не знал, сколько нардепов в Раде: пользователей сети рассмешил ответ "слуги"

Украинцы будто забыли о войне, это позор, – Юсупова

С Днем медика 2020: красивые стихи, смс, картинки и видео