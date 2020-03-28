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28 марта • обновлено в 18:49
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Вечеринка хоккеистов завершилось изнасилованием

4.6т
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Один из хоккеистов шведского клуба "Фэрьестад" из Карлстада обвиняется в изнасиловании, сообщает Expressen.

Изнасилование

Изнасилование

Иллюстрация

На следующий день после вечеринки в одном из домов города, в полицию поступило сообщение, что произошло изнасилование.

Молодой человек, имя которого в интересах следствия не называют, был арестован. Он отрицает свою вину, хотя подтверждает, что тесно общался с девушкой, которая выдвинула обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале олимпийского чемпиона обвинили в участии в групповом изнасиловании в 2010 году. Спортсмен в компании других мужчин напоил женщину и надругался над ней. Пострадавшая утверждает, что инцидент произошел в одном из отелей Далласа.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Швеция
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
От умора сосна денег захотела)))))что она делала в отеле с мужиками и ещё и пила?)))))))
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Спорт Раздевалка

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