Седьмая ракетка мира Элина Свитолина после рекордного выступления на Wimbledon продолжает отдыхать и восстанавливаться в родной Украине.

22-летняя одесситка вызвала настоящую бурю в соцсетях, похваставшись горячим снимком с берегу яхты.

"Brra-ta-ta-ta" - подписала снимок теннисистка строчками из композиции "Megatron" американской реперши Ники Минаж, в клипе которой главная героиня зажигательно крутит своей пятой точкой.

В комментариях поклонники не смогли не обратить внимания на бедра украинки, отмечая их красоту и признаваясь спортсменке в любви.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина instagram.com/g.e.m.s.life/

Ранее Свитолина вопросом про Украину вызвала ажиотаж в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно парень Элины Гаэль Монфис раскрыл всю правду про отношения с украинкой, упомянув о "конфликте".

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