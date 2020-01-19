"Вау!" Свитолина в обтягивающей форме произвела фурор в сети

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина перед стартом на легендарном Australian Open приняла участие в фотосессии от Nike.
Первый поединок на зеленом континенте 25-летняя одесситка проведет 21 января против британки Кэти Бултер. В перерывах между тренировками наша соотечественница примерила на себя обновки знаменитого бренда, вызвав бурный восторг в Instagram.
Пользователи сети подостоинству оценили обтягивающую одежду, которая подчеркивала идеальную фигуру украинки.
Элина Свитолина
@elisvitolina
Элина Свитолина
@elisvitolina
Элина Свитолина
@elisvitolina
Элина Свитолина
@elisvitolina
"Вау! Эля, если ты в этом будешь играть это будет анриал!", - пишут юзеры
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис показали, как проводят субботнее утро во время отдыха в Дубае.
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