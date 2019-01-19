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/Раздевалка

Валуев опозорился во время крещенского купания

21.2тЧитать материал на украинском

Бывший российский супертяж Николай Валуев искупался в проруби в день Крещения. На своей странице в Instagram депутат Госдумы запостил видео с погружением в парящую воду.

"Присоединяйтесь к нам. С Крещением Господним!" - подписал свой пост Валуев.

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Однако пользователи углядели в омовении бывшего боксера обман. Помимо пара, который шел из воды, фанатов Валуева смутил небольшой подводный фонтан, напоминающий приспособление для подогрева.

Валуев опозорился во время крещенского купания

Валуев опозорился во время крещенского купания

Валуев опозорился во время крещенского купания

Валуев опозорился во время крещенского купания

Бывший боксер попытался нелепо оправдаться, ответив на комментарии. По словам Валуева, это специальное приспособление для очищения воды.

Валуев опозорился во время крещенского купания

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик поздравил своих соотечественников с праздником Крещения, отдыхая на Бали. На своей странице в Instagram Stories абсолютный чемпион мира опубликовал видеообращение.

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Тема
Крещение
Персона
Николай Валуев
Место
Россия
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Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
Фyфел!
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2
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Подогрев яиц-не помеха.
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1
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Kantor Geneva
Kantor Geneva
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