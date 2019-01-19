Валуев опозорился во время крещенского купания

Бывший российский супертяж Николай Валуев искупался в проруби в день Крещения. На своей странице в Instagram депутат Госдумы запостил видео с погружением в парящую воду.

"Присоединяйтесь к нам. С Крещением Господним!" - подписал свой пост Валуев.

Однако пользователи углядели в омовении бывшего боксера обман. Помимо пара, который шел из воды, фанатов Валуева смутил небольшой подводный фонтан, напоминающий приспособление для подогрева.

Бывший боксер попытался нелепо оправдаться, ответив на комментарии. По словам Валуева, это специальное приспособление для очищения воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик поздравил своих соотечественников с праздником Крещения, отдыхая на Бали. На своей странице в Instagram Stories абсолютный чемпион мира опубликовал видеообращение.

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