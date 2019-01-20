В ванне с бойфрендом: Свитолина показала на видео, как расслабляется после матчей

Первая ракетка Украины Элина Свитолина восстанавливается между матчами в специальной ванной с ледяной водой.

Видео, где она принимает бодрящие процедуры, Элина разместила у себя в Instagram-сторис. В ролике присутствует и новый бойфренд теннисистки - француз Гаэль Монфис.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде наша теннисистка не без проблем одолела китаянку Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5.

Это достижение позволило Элине установить рекорд Украины. В 1/8 финала Australian Open Свитолина сыграет с американкой Мэдисон Киз. Начало встречи 21 января в 02:00.

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