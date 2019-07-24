В сети вспомнили теннисистку, снявшую лифчик на Wimbledon - фотофакт

Флагман популярного феминизма Wonderzine в разгар лета поднял материал о девушках, вообще отказавшихся от бюстгальтеров.

С отсутствующим лифчиком связан один из самых громких сюжетов в истории Wimbledon – самого аристократичного турнира самого аристократичного спорта.

Блогеры Tribuna.com вспомнили историю 1979 года, когда 18-летняя американка Линда Сигел – действующая чемпионка юниорского US Open – дебютировала на турнире в Лондоне. Сигел со счетом 1:6, 3:6 проиграла Билли Джин Кинг, но тем не менее стала настоящей звездой своей страны. На следующий день глубокий вырез ее платья, надетого на голое тело, обсуждала примерно вся Великобритания.

1979: Linda Siegel sets Wimbledon record for the lowest neckline. She loses in the 1st-round to Billie Jean King. pic.twitter.com/w2YzRoefzW — Paul Lukas (@UniWatch) June 28, 2016

"Гейм, сет, аут", – описывала Daily Mirror то, что происходило с грудью Сигел во время матча ("Win or bust at Wimbledon", каламбурил труднопереводимый подзаголовок). "Выпадет ли она из турнира? Определит ли странный отскок ее судьбу? Все взоры по ходу этого триллера были обращены в одну сторону", – веселился таблоид.

"Отличное платье. Если ей нравится, то и здорово. Зрителям явно понравилось. Если тебя природа одарила, почему это не показать", – с улыбкой сказала тогда после матча Кинг.

До конца карьеры Сигел провела только шесть матчей, хотя сезон-1979 закончила в топ-60, но тем не менее вошла в историю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете вспомнили самую знаменитую голую болельщицу, выбежавшую на поле.

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