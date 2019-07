В сети вспомнили теннисистку, снявшую лифчик на Wimbledon - фотофакт

Флагман популярного феминизма Wonderzine в разгар лета поднял материал о девушках, вообще отказавшихся от бюстгальтеров.

С отсутствующим лифчиком связан один из самых громких сюжетов в истории Wimbledon – самого аристократичного турнира самого аристократичного спорта.

Блогеры Tribuna.com вспомнили историю 1979 года, когда 18-летняя американка Линда Сигел – действующая чемпионка юниорского US Open – дебютировала на турнире в Лондоне. Сигел со счетом 1:6, 3:6 проиграла Билли Джин Кинг, но тем не менее стала настоящей звездой своей страны. На следующий день глубокий вырез ее платья, надетого на голое тело, обсуждала примерно вся Великобритания.

1979: Linda Siegel sets Wimbledon record for the lowest neckline. She loses in the 1st-round to Billie Jean King. pic.twitter.com/w2YzRoefzW