В сети появились развратные фото Мамаева и его жены

Футболист российского "Краснодара" Павел Мамаев, который находится под арестом за избиение трех человек, и его супруга Алана стали жертвами кибератаки. В сети были размещены интимные фото пары, которые хакеры разместили на взломанной Instagram-странице актрисы кино и театра Марии Горбань.

Ранее хакеры потребовали у Аланы Мамаевой крупную сумму денег, пригрозив опубликовать снимки. Девушка ответила категорическим отказом, и теперь фото появились в сети, сообщает Telegram-канал Mash.

Администрация Instagram оперативно отреагировала на кибер-хулиганство и удалила фотографии со страницы Горбань.

Отметим, что кроме Мамаевых от хакеров пострадали экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук, бывшая певица группы "Тутси" Мария Вебер и бизнесмен Дмитрий Якубовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Мамаев вместе со своим другом Александром Кокориным был арестован на два месяца. Футболисты с друзьями утром 8 октября избили чиновников Минпромторга России и водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой.