В сети показали личные фото жены испанского новичка "Динамо"

Трансфер испанского форварда Франа Соля в киевское "Динамо" вызвал пристальное внимание со стороны украинских болельщиков.

В соцсетях фанаты обратили внимание и на личную жизнь футболиста. В сети появились фотографии из закрытого Instagram-аккаунта супруги спортсмена.

Аида Соль до замужества работала стюардессой. Совсем недавно у пары родился сын.

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Аида Соль Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 26-летний футболист голландского клуба "Виллем II" из Тилбурга подпишет 5-летний контракт с "Динамо". Официально о трансфере будет сообщено в ближайшее время.

Позже стали известны подробности контракта, а также то, сколько форвард будет получать в столице Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram