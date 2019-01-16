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В сети показали личные фото жены испанского новичка "Динамо"

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Трансфер испанского форварда Франа Соля в киевское "Динамо" вызвал пристальное внимание со стороны украинских болельщиков.

В соцсетях фанаты обратили внимание и на личную жизнь футболиста. В сети появились фотографии из закрытого Instagram-аккаунта супруги спортсмена.

Аида Соль до замужества работала стюардессой. Совсем недавно у пары родился сын.

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Аида Соль

Аида Соль

Instagram

Новости
Испанского форварда отказались отпускать в "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, 26-летний футболист голландского клуба "Виллем II" из Тилбурга подпишет 5-летний контракт с "Динамо". Официально о трансфере будет сообщено в ближайшее время.

Позже стали известны подробности контракта, а также то, сколько форвард будет получать в столице Украины.

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Персона
Фран Соль
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