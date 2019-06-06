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В сети показали личные фото модели, которую насиловал Неймар

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Жертвой насилия со стороны форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара стала модель Нажила Триндади.

Девушка впервые выступила на телевидении. До этого личность обвинившей Неймара в изнасиловании не указывалась. В частности, по информации Globo, от дела Триндади отказалась адвокатская контора "Фернандес и Абреу" — юристов не устроили показания девушки.

Ее аккаунт в Instagram оказался удален, однако юзеры успели сохранить несколько личных снимков.

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Нажила Триндади

Нажила Триндади

Instagram

Новости
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Ранее Триндади впервые рассказала подробности произошедшего. По словам девушки, в номере отеля футболист был агрессивен в своих действиях. Модель отметила, что Неймар не останавливался и не реагировал не ее крики.

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Персона
Неймар
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