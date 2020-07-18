В сети показали, как Шевченко с Пазик отдыхает в Италии
Главный тренер сборной Украины по футболу своё межсезонье проводит в Апулии. Издание tribuna.com представило фотографии знаменитого наставника, собранные с различных аккаунтов в социальных сетях.
В кадре счастливый и загорелый Шева позирует вместе со своей супругой Кристен Пазик и сыновьями на итальянском курорте.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться снимками украинской легенды.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Андрей Николаевич продлил контракт со сборной Украины по футболу до конца 2022 года,
Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года, сменив на посту Михаила Фоменко после неудачи на Евро-2016. Под руководством Шевченко украинцы вышли на чемпионат Европы-2020.
Андрей Николаевич в качестве тренера национальной команды провел 33 игры, в которых добыл 19 побед и потерпел 5 поражений.