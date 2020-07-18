В сети показали, как Шевченко с Пазик отдыхает в Италии

Максим Иншаков Раздевалка 16:19, 18.07.2020 Обновлено: 16:46, 18.07.2020

Главный тренер сборной Украины по футболу своё межсезонье проводит в Апулии. Издание tribuna.com представило фотографии знаменитого наставника, собранные с различных аккаунтов в социальных сетях.

В кадре счастливый и загорелый Шева позирует вместе со своей супругой Кристен Пазик и сыновьями на итальянском курорте.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться снимками украинской легенды.

Андрей Шевченко с женой Кристен Пазик и сыновьями Джорданом, Кристианом, Александром и Райдер-Габриэлем
tribuna.com
Сыновья Андрея Шевченко отдыхают с отцом в Италии
tribuna.com
Андрей Шевченко
tribuna.com
Андрей Шевченко с семьей
tribuna.com
Андрей Шевченко в компании жены и знакомых
tribuna.com
Андрей Шевченко с детьми
tribuna.com
Дети Андрея Шевченко
tribuna.com
Андрей Шевченко в Италии
tribuna.com
Андрей Шевченко со знакомыми в Апулии
tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Андрей Николаевич продлил контракт со сборной Украины по футболу до конца 2022 года,

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года, сменив на посту Михаила Фоменко после неудачи на Евро-2016. Под руководством Шевченко украинцы вышли на чемпионат Европы-2020.

Андрей Николаевич в качестве тренера национальной команды провел 33 игры, в которых добыл 19 побед и потерпел 5 поражений.

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Спорт Раздевалка

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