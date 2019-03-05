В сети показали, как фитнес-модели обманывают в Instagram

Популярная российская фитнес-модель Наталья Зиброва на своем примере продемонстрировала, как в реальности выглядят фитоняшки.

Девушка, которая в Instagram размещает снимки с выпуклыми формами, на самом деле не обладает ничем выдающимся. В сети появились кадры с тренировки спортсменки, где она не встала в удачную позу и не использовала фотошоп.

На такой фотографии пятая точка девушки заметно меньшего размера, даже не смотря на специальные лосины с пуш-ап эффектом.

Наталья Зиброва в Instagram Instagram

Наталья Зиброва в реальной жизни Instagram

Пользователи в комментариях возмущаются таким разводом.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть другие фотки фитоняшки, на которых она изображена исключительно с нужных ракурсов.

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Наталья Зиброва Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая фитнес-блогер Анна Виктория у которой в Instagram более 1.2 млн подписчиков попыталась доказать, что все "идеальные" спортсменки из соцсетей, на самом деле продукт удачного сочетания позы, ракурса и света.

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