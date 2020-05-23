В сети появились ранее неопубликованные домашние фото Курниковой
В декабре 1999 года в СМИ появилась информация о помолвке 28-летнего хоккеиста "Флориды" Павла Буре и 18-летней теннисистки Анны Курниковой.
В это время в Майами по делам редакции оказались обозреватель "СЭ" и фотокорреспондент Александр Вильф.
Получив приглашение в небоскреб "Портофино Тауэр", где обосновались семьи Буре и Курниковых, они сделали репортаж о жизни звезд.
Анна, как только видела фотокамеру, напрягалась и произносила: "Уберите от меня это!" Даже играя в теннис со своим другом, Курникова боковым зрением держала объектив в поле зрения.
Лишь после обещания журналистов не делать никаких снимков без ее согласия, она слегка расслабилась. Масс-медиа пристально следили за каждым шагом русской красавицы и снимки появились в сети лишь недавно.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.