В сети появились ранее неопубликованные домашние фото Курниковой

В декабре 1999 года в СМИ появилась информация о помолвке 28-летнего хоккеиста "Флориды" Павла Буре и 18-летней теннисистки Анны Курниковой.

В это время в Майами по делам редакции оказались обозреватель "СЭ" и фотокорреспондент Александр Вильф.

24 декабря 1999 года. Майами Александр Вильф, СЭ

Получив приглашение в небоскреб "Портофино Тауэр", где обосновались семьи Буре и Курниковых, они сделали репортаж о жизни звезд.

24 декабря 1999 года. Майами Александр Вильф, СЭ

24 декабря 1999 года. Майами Александр Вильф, СЭ

24 декабря 1999 года. Майами Александр Вильф, СЭ

Анна, как только видела фотокамеру, напрягалась и произносила: "Уберите от меня это!" Даже играя в теннис со своим другом, Курникова боковым зрением держала объектив в поле зрения.

24 декабря 1999 года. Майами Александр Вильф, СЭ

Лишь после обещания журналистов не делать никаких снимков без ее согласия, она слегка расслабилась. Масс-медиа пристально следили за каждым шагом русской красавицы и снимки появились в сети лишь недавно.

24 декабря 1999 года. Майами Александр Вильф, СЭ

24 декабря 1999 года. Майами Александр Вильф, СЭ

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.