В сексуальном платье и ''под юбкой'': появились новые фото Свитолиной для известного глянца

Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала фанатов гламурной фотосессией для известного французского глянцевого издания Elle.

Спортсменка решилась на достаточно кардинальную смену имиджа. Лучшая теннисистка страны изменила прическу, зачесав волосы назад, что ввело болельщиков в ступор. Многие просто не узнали кумира.

В сети уже были опубликованы несколько снимков, а накануне появились новые фотографии Элины. Особо впечатляющим вышло фото, где Свитолина взобралась на вышку, продемонстрировав стройные ножки. OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию новый снимки украинской спортсменки.

ELLE

ELLE

ELLE

ELLE

Как сообщал OBOZREVATEL, фотография Элины Свитолиной в купальнике вызвала серьезный переполох среди фанатов первой ракетки Украины. Кроме того, теннисистка откровенно рассказала о том, как рассталась со звездой английского крикета Рисом Топли.