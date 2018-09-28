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В сексуальном платье и ''под юбкой'': появились новые фото Свитолиной для известного глянца

2.7тЧитать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала фанатов гламурной фотосессией для известного французского глянцевого издания Elle.

Спортсменка решилась на достаточно кардинальную смену имиджа. Лучшая теннисистка страны изменила прическу, зачесав волосы назад, что ввело болельщиков в ступор. Многие просто не узнали кумира.

Новости
Именинница дня: самые откровенные фото Элины Свитолиной

В сети уже были опубликованы несколько снимков, а накануне появились новые фотографии Элины. Особо впечатляющим вышло фото, где Свитолина взобралась на вышку, продемонстрировав стройные ножки. OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию новый снимки украинской спортсменки.

В сексуальном платье и ''под юбкой'': появились новые фото Свитолиной для известного глянца

ELLE

В сексуальном платье и ''под юбкой'': появились новые фото Свитолиной для известного глянца

ELLE

В сексуальном платье и ''под юбкой'': появились новые фото Свитолиной для известного глянца

ELLE

В сексуальном платье и ''под юбкой'': появились новые фото Свитолиной для известного глянца

ELLE

Как сообщал OBOZREVATEL, фотография Элины Свитолиной в купальнике вызвала серьезный переполох среди фанатов первой ракетки Украины. Кроме того, теннисистка откровенно рассказала о том, как рассталась со звездой английского крикета Рисом Топли.

Персона
Элина Свитолина
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Элина,лучше играй в теннис.Ты какие результаты показала на последних турнирах?Можно менять тренеров и прически,но известной ты стала,как теннисистка.Вспомни Шарапову,Курникову...Ты симпатичная девушка,но займись теннисом,успеешь на глянцах прославиться.
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