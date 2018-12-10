''В самом соку'': сестра Ломаченко поразила сеть своей внешностью

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко после победы в бою с пуэрториканцем Хосе Педрасой еще больше обратил на себя внимание любителей бокса со всего мира. Не обошла слава стороной и родственников украинца - внешность сестры Василия, Анастасии, вызвала настоящий фурор в интернете.

"Сестричка в самом соку", "И счастье и проклятье иметь такую сестру", "Хохлушка что надо", "Девочка конечно супер. И даже не филейная часть на первом месте. Лицо очень приятное", - пишут фанаты в комментариях.

Девушка закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств им. Утесова и является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике. В в 2005-м завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Греции и "бронзу" в Голландии в 2007-м.

Отметим, что ранее Анастасия встречалась с другим известным украинским боксером Денисом Беринчиком, но до свадьбы дело так и не дошло.

Анастасия Ломаченко соцсети

Новости В сети нашли откровенные фото молодой жены Усика

OBOZREVATEL предлагает своим самим оценить красоту спортсменки с известной фамилией.

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Анастасия Ломаченко соцсети

Напомним, что поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.