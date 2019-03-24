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В России тренер несколько лет насиловал школьницу

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Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего индивидуального тренера по боевым искусствам. Его подозревают в изнасиловании школьницы.

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Иллюстрация

По предварительным данным, мужчина с января 2017 года по февраль 2019-го неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения. В настоящий момент он задержан и проверяется на причастность к совершению подобных преступлений.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

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