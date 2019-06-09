В России прошел чемпионат по шлепкам девушек по задницам - опубликовано видео

Чемпионат России по шлепкам по попе среди девушек вызвал бурный резонанс в интернете. На видео видно, как участницы во всю лупят друг дружку по пятой точке.

О призовых для победительниц и о травмах не сообщается. В комментариях россияне возмущаются соревнованиям, отмечая, что такими турнирами их нация деградирует.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это происходило.

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Как сообщал OBOZREVATEL, фитнес-модель из Украины Бахар Набиева покорила пользователей Instagram своими сочными фото. На страничку девушки, которую называют "Мисс стальная попа", в социальной сети подписаны 1,7 миллиона человек.

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