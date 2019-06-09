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В России прошел чемпионат по шлепкам девушек по задницам - опубликовано видео

2.1тЧитать материал на украинском

Чемпионат России по шлепкам по попе среди девушек вызвал бурный резонанс в интернете. На видео видно, как участницы во всю лупят друг дружку по пятой точке.

О призовых для победительниц и о травмах не сообщается. В комментариях россияне возмущаются соревнованиям, отмечая, что такими турнирами их нация деградирует.

В России прошел чемпионат по шлепкам девушек по задницам - опубликовано видео

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это происходило.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине шестой год проходит турнир. Шлепают обрезанными членами по чубатым лбам))))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Захаров Дмитрий, а як же ж легенда про фашистів, коли обрізані? З логікою і пам'яттю не дружимо?
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Да включайте уже это в олимпиаду что ли...
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