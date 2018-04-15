В России Парк футбола к ЧМ-2018 открыли порнофильмом: видео 18+

Оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018 в Саранске опозорился во время церемонии открытия Парка футбола на Советской площади. На главном экране вместо спортивного ролика запустили порнофильм.
Видео заснятое очевидцем появилось в Telegram-канале Mash.
"В Саранске во время открытия Парка футбола ЧМ 2018 болельщикам напомнили о победе Германии над Бразилией со счетом 7:1", - с сарказмом отмечают авторы ролика.
Ранее "Обозреватель" показал видео, как теннисистка на Australian Open "перепутала" матч с сексом.
Напомним, что недавно в интернете показали самую страшную трибуну ЧМ-2018.
Кроме того, сообщалось, что за жилье в Саранске с гостей ЧМ-2018 дерут 100 000 рублей в сутки.
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