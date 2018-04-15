В России Парк футбола к ЧМ-2018 открыли порнофильмом: видео 18+

Оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018 в Саранске опозорился во время церемонии открытия Парка футбола на Советской площади. На главном экране вместо спортивного ролика запустили порнофильм.

Видео заснятое очевидцем появилось в Telegram-канале Mash.

"В Саранске во время открытия Парка футбола ЧМ 2018 болельщикам напомнили о победе Германии над Бразилией со счетом 7:1", - с сарказмом отмечают авторы ролика.

Новости Итальянский футболист завершил карьеру ради съемок в порно

Ранее "Обозреватель" показал видео, как теннисистка на Australian Open "перепутала" матч с сексом.

Напомним, что недавно в интернете показали самую страшную трибуну ЧМ-2018.

Кроме того, сообщалось, что за жилье в Саранске с гостей ЧМ-2018 дерут 100 000 рублей в сутки.