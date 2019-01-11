В России на хоккейном матче станцевали ''стриптиз''

Клуб открытой Высшей хоккейной лиги России "Югра" решил необычно поздравить болельщиков с новогодними праздниками.

Во время поединка с китайским "КРС Оэрджи" маскот ханты-манскийского клуба – свинья станцевала эротический танец в подтрибунном помещении.

Видео своего персонажа пресс-служба "Югры" опубликовала в Instargram.

"8 января специальным гостем на матче была символ 2019 года очаровательная Хрюшка, исполнившая шуточный танец" - подписали пост в клубе.

К слову, маскот вызвал оживленный интерес у болельщиков клуба. Хрюша собрала толпу людей, оценивших ее танец.

ХК Югра

"Югра" обыграла своего китайского соперника 6:2. В воротах "КРС Оэрджи" отметились Матерухин, Орлов, Галеев и Берлев, а Митрофанову удалось дважды огорчить соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Вегаса" Райан Ривз избил своего соперника в матче Национальной хоккейной лиги против "Рейнджерс". Жертвой 31-летнего канадца стал защитник Адам Макуэйв.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!