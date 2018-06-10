В России фитнес-модель полностью разделась на турнире: фото 18+

Безымянная участница турнира по фитнес-бикини на Кубок Ярославля стала настоящей звездой в сети после того, как фотографии с соревнований попали в интернет.

На снимках видно, как девушка абсолютно обнаженная стоит в толпе людей и гримируется перед соревнованиями. Некоторых пользователей восхитило такое самообладание и то, что ради победы в конкурсе, спортсменка готова терпеть любые лишения.

Однако большинство юзеров крайне негативно отнеслись к такому сеансу эксгибиоционизма, считая, что данный поступок, как минимум, не разумный.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на снимки и самим оценить действия россиянки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL культуристка с идеальной грудью снялась обнаженной.