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В России фитнес-модель полностью разделась на турнире: фото 18+

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Безымянная участница турнира по фитнес-бикини на Кубок Ярославля стала настоящей звездой в сети после того, как фотографии с соревнований попали в интернет.

На снимках видно, как девушка абсолютно обнаженная стоит в толпе людей и гримируется перед соревнованиями. Некоторых пользователей восхитило такое самообладание и то, что ради победы в конкурсе, спортсменка готова терпеть любые лишения.

Однако большинство юзеров крайне негативно отнеслись к такому сеансу эксгибиоционизма, считая, что данный поступок, как минимум, не разумный.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на снимки и самим оценить действия россиянки.

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Тема
культуризм и бодибилдинг
Место
РоссияЯрославль
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