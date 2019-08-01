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В прозрачном белье: Свитолина похвасталась новым откровенным фото

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина показала новое откровенное фото со съемок для мужского журнала XXL.

Наша спортсменка позировала для эротического календаря издания. Свитолина установила соответствующее фото на аватарку своего профиля в социальной сети Instagram.

На снимке теннисистка сидит в прозрачном нижнем белье на краю ванны. При этом на плечи она набросила меховую накидку. В качестве обуви Элина выбрала брутальные черные ботинки с высокими берцами.

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Instagram Элины Свитолиной

Instagram Элины Свитолиной

Отметим, что кроме Свитолина в съемках эротического календаря для журнала XXL принимали участие ведущая Леся Никитюк, легкоатлетка Марина Бех, дуэт "Неангелы" и другие известные украинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойфренд Свитолиной Гаэль Монфис опубликовал вызывающее фото украинской теннисистки, произведя переполох в сети.

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Персона
Элина Свитолина
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