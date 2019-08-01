В прозрачном белье: Свитолина похвасталась новым откровенным фото

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина показала новое откровенное фото со съемок для мужского журнала XXL.

Наша спортсменка позировала для эротического календаря издания. Свитолина установила соответствующее фото на аватарку своего профиля в социальной сети Instagram.

На снимке теннисистка сидит в прозрачном нижнем белье на краю ванны. При этом на плечи она набросила меховую накидку. В качестве обуви Элина выбрала брутальные черные ботинки с высокими берцами.

Instagram Элины Свитолиной

Отметим, что кроме Свитолина в съемках эротического календаря для журнала XXL принимали участие ведущая Леся Никитюк, легкоатлетка Марина Бех, дуэт "Неангелы" и другие известные украинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойфренд Свитолиной Гаэль Монфис опубликовал вызывающее фото украинской теннисистки, произведя переполох в сети.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!