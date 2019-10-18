В микробикини: в сети появились фото отдыха Усика с женой

Украинец Александр Усик после успешного дебюта в супертяжелой весовой категории остался отдыхать в США.
Наш соотечественник 12 октября победил техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна, чем вызвал восторги среди экспертов. Сразу после поединка Усик не стал возвращаться в Украину, а решил отдохнуть в США.
Александр вместе с женой катаются на яхте, купаются в океане и весело проводят время. Соответствующие снимки были размещены на страничке Вelowthebeltboxing в социальной сети Instagram.
Александр Усик с супругой Екатериной
Instagram Belowthebeltboxing
Александр Усик с супругой Екатериной
Instagram Belowthebeltboxing
Отметим, что бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе прибыл в Филадельфию, где решил поддержать своего друга и соотечественника Александр Гвоздик. Полутяж проводит объединительный бой с россиянином Артуром Бетербиевым.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик устроил дикое шоу на взвешивании Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.
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