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В деле с изнасилованием Криштиану Роналду возник новый поворот

2.4тЧитать материал на украинском

Дело португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь набирает ход. Истец Кэтрин Майорга передала дело в Федеральный суд. Ранее суд Лас-Вегаса закрыл дело Роналду.

Теперь ожидаются новые заседания по этому скандалу. Юридическая команда Роналду уже ответила на иск своими собственными судебными документами, которые, по-видимому, изложат аргументы в пользу прошлого решения суда, чтобы закрыть дело, сообщает Советский спорт.

Кэтрин Майорга и Криштину Роналду

Кэтрин Майорга и Криштину Роналду

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Криштиану Роналду
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Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
У Обоза "эксклюзив"? Роналдо кто-то изнасиловал? Вообще-то нужно поменять местами слова в заголовке...А впрочем, зачем, да?Так смешнее, привычнее)
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