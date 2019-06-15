В деле с изнасилованием Криштиану Роналду возник новый поворот

Дело португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь набирает ход. Истец Кэтрин Майорга передала дело в Федеральный суд. Ранее суд Лас-Вегаса закрыл дело Роналду.

Теперь ожидаются новые заседания по этому скандалу. Юридическая команда Роналду уже ответила на иск своими собственными судебными документами, которые, по-видимому, изложат аргументы в пользу прошлого решения суда, чтобы закрыть дело, сообщает Советский спорт.

Кэтрин Майорга и Криштину Роналду

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