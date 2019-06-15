В деле с изнасилованием Криштиану Роналду возник новый поворот

Дело португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь набирает ход. Истец Кэтрин Майорга передала дело в Федеральный суд. Ранее суд Лас-Вегаса закрыл дело Роналду.
Теперь ожидаются новые заседания по этому скандалу. Юридическая команда Роналду уже ответила на иск своими собственными судебными документами, которые, по-видимому, изложат аргументы в пользу прошлого решения суда, чтобы закрыть дело, сообщает Советский спорт.
Кэтрин Майорга и Криштину Роналду
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании в 2009 году американки Кэтрин Майорги.
По словам потерпевшей, все случилось после вечеринки, она подала заявление в суд, где указала, что инцидент произошел в гостиничном номере.
Девушка заявила, что секс был не природным способом, рассказав все интимные подробности происшествия.
Спортсмен нанял частного детектива, чтобы получить компрометирующую информацию, которая позволит разоблачить Майоргу.
Позже в СМИ появилась информация о том, что Роналду из-за этого инцидента выгнали из сборной Португалии.
Нападающий туринского "Ювентуса" заявил, что до сих пор переживает из-за обвинения в изнасиловании, но его совесть чиста и он верит в справедливость.
Британская модель Жасмин Леннард, которая встречалась с Криштиану, когда тот выступал за "Манчестер Юнайтед", назвала португальца "психом" и пригрозила раскрыть его "истинную натуру".
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