Главная Новости
27 марта • обновлено в 20:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Увеличение груди: раскрыта пикантная подробность отношений Бузовой с футболистом Тарасовым

1.4т
Читать материал на украинском

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ее бывший муж – экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов – настаивал на том, чтобы она увеличила себе грудь.

"После развода у меня было огромное количество комплексов. Думаю, многие женщины могут меня понять. Многие сходят с ума, многие начинают что-то в себе переделывать. Мне всю жизнь во время брака говорили, что у меня маленькая грудь. Это муж говорил, да. Говорил, что было бы классно, если бы я сделала сиськи. Это я сейчас понимаю, что уже тогда нужно было бежать. Если мужчина любит, то он любит. Можно сказать: "Давай ты походишь на массаж или в спортзал". Можно как-то стимулировать. Но заставлять менять, резать, ложиться под нож, когда нет никаких показаний…", – пожаловалась Бузова в интервью Youtube-каналу Super.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

soccernews.ru

По ее словам, после развода в состоянии паники она едва не решилась на операцию по увеличению груди.

"В тот момент, когда я все потеряла, у меня была такая паника. То я волосы обстригла, то покрасилась… Но мне было мало. И я уже была записана, я даже ездила на консультацию, подготовила все анализы. Я была записана на 2 января 2017 года на операцию. У меня был куплен билет на операцию в Питере на увеличение груди. И я не поехала! Кроме операции на ножке никаких вмешательств в мой организм никогда не было! Девчонки, такой совет: если вам мужики говорят идти увеличивать сиськи, вставить жопу или накачать губы, то можно и в глаз дать. От таких мужчин нужно сразу уходить. Я за безусловную любовь, когда ты полностью принимаешь человека", – добавила Ольга Бузова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что скандальный российский футболист Дмитрий Тарасов избивал свою бывшую жену Ольгу Бузову. При этом та отказывалась фиксировать побои и не писала заявлений в полицию.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Денис Карпов
Персоны
Ольга Бузова Дмитрий Тарасов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
G2
VS
TyLoo
Победа G2 с форой в -4,5 раунда на первой карте
1.55 Сделать ставку
MIBR
VS
Orgless
Победа Orgless с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
mousesports
VS
FaZe
Победа FaZe
2,08 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.65 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,30 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
HAVU
Победа HAVU
1.72 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.60 Сделать ставку
Swole Patrol
VS
Team Liquid
Победа Team Liquid
1.55 Сделать ставку
Хотя бы один матч высшего дивизиона Европы в 2020 году футболисты проведут в масках
50.00 Сделать ставку