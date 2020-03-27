Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что ее бывший муж – экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов – настаивал на том, чтобы она увеличила себе грудь.

"После развода у меня было огромное количество комплексов. Думаю, многие женщины могут меня понять. Многие сходят с ума, многие начинают что-то в себе переделывать. Мне всю жизнь во время брака говорили, что у меня маленькая грудь. Это муж говорил, да. Говорил, что было бы классно, если бы я сделала сиськи. Это я сейчас понимаю, что уже тогда нужно было бежать. Если мужчина любит, то он любит. Можно сказать: "Давай ты походишь на массаж или в спортзал". Можно как-то стимулировать. Но заставлять менять, резать, ложиться под нож, когда нет никаких показаний…", – пожаловалась Бузова в интервью Youtube-каналу Super.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова soccernews.ru

По ее словам, после развода в состоянии паники она едва не решилась на операцию по увеличению груди.

"В тот момент, когда я все потеряла, у меня была такая паника. То я волосы обстригла, то покрасилась… Но мне было мало. И я уже была записана, я даже ездила на консультацию, подготовила все анализы. Я была записана на 2 января 2017 года на операцию. У меня был куплен билет на операцию в Питере на увеличение груди. И я не поехала! Кроме операции на ножке никаких вмешательств в мой организм никогда не было! Девчонки, такой совет: если вам мужики говорят идти увеличивать сиськи, вставить жопу или накачать губы, то можно и в глаз дать. От таких мужчин нужно сразу уходить. Я за безусловную любовь, когда ты полностью принимаешь человека", – добавила Ольга Бузова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что скандальный российский футболист Дмитрий Тарасов избивал свою бывшую жену Ольгу Бузову. При этом та отказывалась фиксировать побои и не писала заявлений в полицию.

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