Уткин устроил бунт из-за COVID-19 в России

Максим Богданов Раздевалка 19:24, 28.05.2020 Обновлено: 19:31, 28.05.2020

Знаменитый российский комментатор Василий Уткин устроил бунт в интернете, отказавшись соблюдать в России правила карантина при COVID-19.

Журналист резко высказался о введении повседневного масочного режима.

"Я не стану надевать маску, гуляя по улице. Совсем вы *бнулись, не будет этого", – написал Уткин у себя в Twtter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин встал на защиту украинского боксера Александра Усика, заявив, что пресса превратила его жизнь в ад.

До этого Уткин поделился мнением о работе 73-летнего Юрия Семина на посту главного тренера "Локомотива", сравнив ситуацию с киевским "Динамо" и Валерием Лобановским.

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