Уткин разнес Соловьева из-за Киева: спортивные итоги 12 апреля

Александр Чеканов Раздевалка 09:05, 13.04.2020 Обновлено: 09:55, 13.04.2020

Российский комментатор Василий Уткин разнес пропагандиста Владимира Соловьеве, а российская прыгунья Дарья Клишина рассказала о том, что творится в США.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 12 апреля.

Кроме того, Александр Усик опубликовал неожиданное фото на улицах Киева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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