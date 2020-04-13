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13 апреля • обновлено в 09:30
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Уткин разнес Соловьева из-за Киева: спортивные итоги 12 апреля

2.4т
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Российский комментатор Василий Уткин разнес пропагандиста Владимира Соловьеве, а российская прыгунья Дарья Клишина рассказала о том, что творится в США.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 12 апреля.

Кроме того, Александр Усик опубликовал неожиданное фото на улицах Киева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Дарья Клишина Владимир Соловьев Василий Уткин Александр Усик
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