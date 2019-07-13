Устраивать чемпионаты: проституцию хотят приравнять к спорту

В Казахстане группа общественных деятелей выступила с предложением к властям приравнять проституцию к спорту.

Как сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы Союза мусульман Казахстана Мурата Телибекова, "в связи с невозможностью искоренить проституцию как социальный порок, группа общественных деятелей предложила кардинально изменить взгляд на эту проблему. В адрес парламента страны направлено предложение приравнять проституцию к спорту".

Авторы идеи уверены, что подобный шаг, не имеющий прецедентов в мировой практике, позволит обратить существующее зло в пользу и навсегда решить эту проблему.

"На протяжении тысячелетий мир не может искоренить этот порок. Причина в неверном подходе и ошибочных воззрениях. Мы должны принципиально изменить наш подход. Проституция ничем не хуже, к примеру, чем профессиональный бокс. Люди здесь не калечат друг друга, не причиняют боль, никто не отправляет партнера в нокаут и в дальнейшем бойцы не страдает от головных болей. Не преследовать проституток, а устраивать для них специальные чемпионаты – вот самый эффективный способ решения проблемы!" - говорится в сообщении от имени специалистов в здравоохранении и спорте.

"Если мы привнесем в древнее ремесло здоровый дух соперничества и конкуренции, то не только изменим моральный облик страны, но увеличим приток туристов и привлечем значительные инвестиции", - отметили в своем послании депутатам казахстанские новаторы.

Отмечается, что данный проект направлен в общественную приемную Мурата Телибекова для публичного обсуждения и внесения предложений.

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