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Усика застали за неожиданным занятием

1.8тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик попробовал себя в новой сфере. В сети появилось видео, на котором украинский боксер примерил на себя профессию барбера.

В небольшом ролике к Усику приходит клиент, которому он "равняет виски" с помощью бритвы.

"Рады приветствовать нового барбера в нашей команде", - подписали видео с украинским боксером в Instagram.

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Болельщики отреагировали на новое занятие нашего чемпиона. "Усик! Огонь", "Наш чемпион", "Бритье опасной левой", "К нему очередь была бы киллометровая", - комментировали видео боксера подписчики.

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/usykaa

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Персона
Александр Усик
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