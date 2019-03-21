Усика застали за неожиданным занятием

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик попробовал себя в новой сфере. В сети появилось видео, на котором украинский боксер примерил на себя профессию барбера.

В небольшом ролике к Усику приходит клиент, которому он "равняет виски" с помощью бритвы.

"Рады приветствовать нового барбера в нашей команде", - подписали видео с украинским боксером в Instagram.

Болельщики отреагировали на новое занятие нашего чемпиона. "Усик! Огонь", "Наш чемпион", "Бритье опасной левой", "К нему очередь была бы киллометровая", - комментировали видео боксера подписчики.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL:

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