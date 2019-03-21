Усика застали за неожиданным занятием

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик попробовал себя в новой сфере. В сети появилось видео, на котором украинский боксер примерил на себя профессию барбера.
В небольшом ролике к Усику приходит клиент, которому он "равняет виски" с помощью бритвы.
"Рады приветствовать нового барбера в нашей команде", - подписали видео с украинским боксером в Instagram.
Болельщики отреагировали на новое занятие нашего чемпиона. "Усик! Огонь", "Наш чемпион", "Бритье опасной левой", "К нему очередь была бы киллометровая", - комментировали видео боксера подписчики.
Александр Усик
instagram.com/usykaa
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всемирная боксерская ассоциация обязала украинца Александра Усика провести защиту титула против россиянина Дениса Лебедева.
В сети отреагировали на возможный поединок абсолютного чемпиона мира в крузервейте, затравив его соперника.
Российский менеджер Владимир Хрюнов готовит предложение Усику и Лебедеву и рассчитывает, что их бой может состоятся в России.
Менеджер россиянина Вадим Корнилов заявил, что WBA не санкционировала бой Лебедева и украинского чемпиона и на самом деле преследовала совсем другую цель.
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