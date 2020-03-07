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7 марта • обновлено в 14:06
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Усика попытались развести в Киеве

3.3т
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Непобедимого украинского боксера Александра Усика пытались развести на ненужную игрушку во время прямой трансляции в Instagram.

После того, как Саша подъехал к продавцам цветов и игрушечных медведей, ему сразу предложили купить подарок.

"Сколько миша стоит? 550? Недешево", - отметил Александр и собирался уехать, однако боксеру после такой реакции, сразу сделали "грандиозную" скидку, и снизили цену до 500.

"Сколько?! 50 грн скидка!?" - возмутился Усик

Продавец не отставал, пытаясь "впарить" боксеру ненужную игрушку.

"Я цветы лучше жене куплю. Поставить в машину? А зачем он мне в машине? Не, мишу не надо. У меня сын Миша" - отшил торговца боксер .

Отметим, что подобная игрушка в одном из столичных супермаркетов стоит до 100 грн.

Усика попытались развести в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, Усика который ехал на своей машине по Киеву, остановила патрульная полиция. Копы проверили документы, а также попросили боксера выполнить необычную просьбу.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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