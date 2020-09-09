Усик завел аккаунт в TikTok и выложил свое первое видео

Максим Иншаков Раздевалка 18:49, 9.09.2020 Обновлено: 21:00, 9.09.2020

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) зарегистрировался в TikTok – сервисе для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance".

В первом ролике, который снял боксер, он вместе с сыном своего первого тренера Даниэлем Лапиным ритмично двигаются под композицию"Были танцы" Bianka & Artur Babich.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик забавно подшутил над своим другом и бывшим партнером по "Украинским атаманам" Денисом Беринчиком.

Во время боксерского шоу Big Boxing Night, которое впервые организовала новосозданная промоутерская компания крымчанина Usyk17 Promotion, Усик забрал телефон у Беринчика, но вместо того, чтобы выполнить его просьбу сфотографировать, засунул аппарат себе в карман.

А недавно лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем в TikTok.

Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge , где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть.

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