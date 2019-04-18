Усик ярко отжег на тренировке - опубликовано видео

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усика (16-0, 12 КО) продолжает подготовку к дебюту в супертяжах.
Накануне наш прославленный боксер выложил видео, в котором он танцует зажигательный танец.
Профессионализм и артистичность украинца вызвало бурный восторг у его подписчиков в Instagram.
Напомним, что Усик (16-0, 12 КО) проведет свой дебютный бой в хэвивейте 25 мая против представителя Камеруна Карлоса Такама.
Ранее промоутерская компания Matchroomboxing, занимающаяся организацией боя между Александром Усиком и Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), выложила первый тизер предстоящей битвы.
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