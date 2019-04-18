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Усик ярко отжег на тренировке - опубликовано видео

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Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усика (16-0, 12 КО) продолжает подготовку к дебюту в супертяжах.

Накануне наш прославленный боксер выложил видео, в котором он танцует зажигательный танец.

Профессионализм и артистичность украинца вызвало бурный восторг у его подписчиков в Instagram.

Напомним, что Усик (16-0, 12 КО) проведет свой дебютный бой в хэвивейте 25 мая против представителя Камеруна Карлоса Такама.

Ранее промоутерская компания Matchroomboxing, занимающаяся организацией боя между Александром Усиком и Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), выложила первый тизер предстоящей битвы.

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Читайте все новости по теме "Усик – Такам" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Такам
Персона
Александр Усик
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