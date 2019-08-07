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Усик в беседе с Шарием высказался о Зеленском: спортивные итоги 6 августа

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Украинский боксер Александр Усик в беседе с одиозным блогером Анатолием Шарием рассказал, что думает о Владимире Зеленском, а киевское "Динамо" неудачно стартовало в Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 6 августа.

Кроме того, экс-пресс-атташе "Шахтера" стал гражданином России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Анатолий Шарий Александр Усик Владимир Зеленский Даяна Ястремская Артем Милевский
Тег
ФК Динамо Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
ого, обозреватель назвал шария одиозным блогером)) раньше вроде был кремлевским пропагандистом. времена меняются и меняют людей. во как)
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