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23 января • обновлено в 21:25
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Усик сыграл в игру "с Зеленским" - фотофакт

1.2т
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе Александр Усик (17-0, 13 КО) показал, как проводит свой досуг.

У себя в Instagram украинский боксер похвастался победой в игре "Угадай кто я?". За 35 секунд крымчанин угадал, что он "является" Владимиром Зеленским.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) унизительно отозвался об Усике, назвав его "ноунеймом".

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
Место
Украина Киев
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