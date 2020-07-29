Усик станцевал в трусах и футболке с надписью "Симферополь" и нарвался на комментарий Поляковой

Александр Усик опубликовал видео с тренировки, на котором он танцует в радужных трусах и футболке с надписью "Симферополь" в рамках подготовки к бою против Дерека Чисоры.

"Танцы, упражнения и ожидание боя с Дереком", – подписал ролик украинский боксер.

В комментарии к Усику пришла певица Оля Полякова. Она назвала "классным" танец Александра и предложила ему сплясать под одну из ее композиций. Один из пользователей Instagram в шутку предложил боксеру выйти на свой следующий поединок под ее песню "Королева ночи".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время карантина Усик и Полякова вместе приняли участие в "Руханке", которая проходила в рамках Всеукраинской школы онлайн, и станцевали под одну из композиций певицы.