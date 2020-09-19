Усик снялся в фотосессии с эффектной брюнеткой: фото модели

Украинский боксер Александр Усик принял участие в фотосессии в рамках рекламы линии одежды бренда USYK Sportswear.

Компанию ему составили модель Нина-Вильтрауд Крохмалюк, а также Даниэль Лапин, который добыл победу в дебютном поединке на первом вечере бокса промоутерской компании Усика. Отметим, что эффектная брюнетка работала ринг-герл на этом событии.

Ранее Крохмалюк училась в педагогическом университете на факультете дошкольного образования, однако в какой-то момент решила радикально изменить свою жизнь и заняться модельной деятельностью. Она приняла участие в телешоу "Топ-модель по-украински", а также в конкурсе "Мисс Украина-2016".

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки Нины-Вильтрауд, на которых модель играет в баскетбол в зеленом боди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крохмалюк снялась в соблазнительной фотосессии у бассейна.