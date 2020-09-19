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Усик снялся в фотосессии с эффектной брюнеткой: фото модели

Михаил Морозов
Михаил Морозов
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Нина-Вильтрауд Крохмалюк снялась в рекламе спортивной одежды Усика

Украинский боксер Александр Усик принял участие в фотосессии в рамках рекламы линии одежды бренда USYK Sportswear.

Компанию ему составили модель Нина-Вильтрауд Крохмалюк, а также Даниэль Лапин, который добыл победу в дебютном поединке на первом вечере бокса промоутерской компании Усика. Отметим, что эффектная брюнетка работала ринг-герл на этом событии.

Нина-Вильтрауд Крохмалюк, Александр Усик и Даниэль Лапин
Нина-Вильтрауд Крохмалюк и Александр Усик

Ранее Крохмалюк училась в педагогическом университете на факультете дошкольного образования, однако в какой-то момент решила радикально изменить свою жизнь и заняться модельной деятельностью. Она приняла участие в телешоу "Топ-модель по-украински", а также в конкурсе "Мисс Украина-2016".

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки Нины-Вильтрауд, на которых модель играет в баскетбол в зеленом боди.

Нина-Вильтрауд Крохмалюк в зеленом боди
Нина-Вильтрауд Крохмалюк положила баскетбольный мяч между ног
Нина-Вильтрауд Крохмалюк позирует с баскетбольный мячом в руках
Нина-Вильтрауд Крохмалюк готовится к броску
Нина-Вильтрауд Крохмалюк позирует рядом с баскетбольным мячом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крохмалюк снялась в соблазнительной фотосессии у бассейна.

Александр Усик
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