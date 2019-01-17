МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

''Безумное утро'': Усик поразил неожиданным поступком в свой день рождения - фотофакт

1.5тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в день своего 32-го дня рождения кардинально сменил имидж.

Прославленный украинский боксер, отдыхающий на Бали в Индонезии, побрился налысо, запечатлев три фазы своего преображения: с волосами, с чубом и лысым.

"Безумное утро. Всем мир", - подписал фотографию Александр.

Пользователи были поражены таким поступком крымчанина. Юзерам больше понравился промежуточный вариант.

"Да с козацким чубом идет, вылитый козак!", "Брови выщипал?", "В Украине то холодно, а ты лысый, мерзнуть будешь", - шутят подписчики.

Александр Усик

Александр Усик

Instagram

Александр Усик

Александр Усик

Instagram

Александр Усик

Александр Усик

Instagram

Новости
Срна увидел Усика в форме "Динамо" и не сдержался - фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик проводит свой отдых в Азии. После видео, в котором он в форме "Динамо" вместе с супругой разгуливает по торговому центру Сингапура, прославленный украинский боксер сфотографировался на фоне Marina Bay Sands — гостиницы и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе города-государства.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Александр Усик
Место
Индонезия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги