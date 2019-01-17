''Безумное утро'': Усик поразил неожиданным поступком в свой день рождения - фотофакт

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в день своего 32-го дня рождения кардинально сменил имидж.

Прославленный украинский боксер, отдыхающий на Бали в Индонезии, побрился налысо, запечатлев три фазы своего преображения: с волосами, с чубом и лысым.

"Безумное утро. Всем мир", - подписал фотографию Александр.

Пользователи были поражены таким поступком крымчанина. Юзерам больше понравился промежуточный вариант.

"Да с козацким чубом идет, вылитый козак!", "Брови выщипал?", "В Украине то холодно, а ты лысый, мерзнуть будешь", - шутят подписчики.

Александр Усик Instagram

Александр Усик Instagram

Александр Усик Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик проводит свой отдых в Азии. После видео, в котором он в форме "Динамо" вместе с супругой разгуливает по торговому центру Сингапура, прославленный украинский боксер сфотографировался на фоне Marina Bay Sands — гостиницы и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе города-государства.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram