Усик "поглумился" над знаменитым украинским чемпионом: опубликовано видео

Украинский чемпион Александр Усик, который продолжает подготовку к дебютному бою в хевивейте, записал эпичное видео вместе с борцом Жаном Беленюком.

Оба спортсмена известны своей страстью к шуткам и приколам. В ролике Усик находится за рулем автомобиля. "Хорошо, когда машина мощная, едет хорошо, быстро. Это самое лучше, что есть в машине", – говорит в камеру Александр. После этого в кадре появляется Беленюк, который толкает джип боксера.

"Что не сделаешь, чтобы Саня был доволен своей машиной. Парень давно мечтал о "гибриде", – подписал видео Беленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию и узнал своего первого соперника в новом дивизионе.

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